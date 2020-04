Dragon ball: Akira Toriyama confesó que no creó al padre de Goku [VIDEO]

En el universo de Dragon ball se guardan muchos secretos que poco a poco van saliendo a la luz. Tal es el caso del origen de la creación de Bardock, el padre de Goku que enfrentó a Freezer antes de ser exterminado junto a su planeta Vegita.

Aunque el personaje es considerado oficial dentro de la saga, el autor de la franquicia, Akira Toriyama, reveló que no recuerda haberlo diseñado en ningún momento y que la idea provino por parte del estudio Toei Animation.

Dragon ball - Bardock como ssj3

“Para empezar, siempre olvido las cosas que empiezo y casi no tengo recuerdos de haber diseñado al padre de Goku, Bardock, y a sus compañeros”, declaró el mangaka en una entrevista publicada junto a la Dragon ball z special selection DVD.

El autor del manga recalcó que un personal de la productora le entregó las imágenes de Bardock. “Creo que probablemente lo que ocurrió fue que alguien de la empresa de animación (Toei Animation) vino y me dijo ‘nos gustaría hacer una historia original basada en estos diseños’ y cuando tuve los bocetos, solo me dediqué a rehacerlos”, comentó.

“Bueno, incluso llamándolo ‘diseño’ lo único que hice con respecto a Bardock fue tomar a Goku, darle la apariencia de la raza guerrera y vestirlo con la armadura de batalla de las fuerzas de Freezer, así que no creo que haya sido un gran problema (diseñarlo)”, agregó Toriyama.

Bardock pelea contra los soldados de Freezer

Por tal razón, se reveló que el verdadero creador del padre de Goku fue Katsuyoshi Nakatsuru, quien perteneció al equipo de producción de Dragon ball y tuvo como deber diseñar al personaje y a su escuadrón para que la caricatura aparezca en la televisión en los años 90.

Akira Toriyama también mencionó que le hizo algunos cambios al diseño y a los nombres de los bocetos entregados. “Personalmente pienso que el cabello de los saiyajin es negro, pero también planeé que tuvieran características distintivas así que los cambié. Pero parece que quieren que los colores sean un poco más variados, no importa, incluso si no es negro. (He sido un poco egoísta y cambié los nombres, también)”, finalizó.