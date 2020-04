Tom Hardy compartió imagen de Venom contra Spider-Man [FOTO]

Debido a la propagación del coronavirus, muchas películas se han visto afectadas y han tenido que retrasar su fecha de estreno. Una de ellas es Venom: let there be Carnage, que llegará el 24 de junio de 2021, según informó la compañía Sony Pictures.

Ya es conocido que Tom Hardy suele dar algunas pistas a través de su cuenta oficial de Instagram sobre las producciones en las que trabaja, y la más reciente fue una imagen que publicó y luego borró poco tiempo después.

Venom 2

En la fotografía aparece Venom comiéndose a Spider-Man, dejando entrever que el trepamuros llegaría a la secuela de la película y que los personajes tendrían un posible enfrentamiento dentro de la trama.

De esta manera, muchos fans asumieron en la misma red social que Tom Holland en su papel de Peter Parker aparecería dentro de la ficción, aunque todavía no hay nada confirmado oficialmente.

Además, el mismo Tom Hardy publicó en Instagram un breve teaser de Venom: let there be Carnage que revela cómo será el logo oficial de la esperada cinta de acción.

Venom 2 - Tráiler

Hasta el momento no se sabe con claridad qué historia tomará el largometraje, pero lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage de Cletus Kasady e interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson, quien, en filtraciones, tendrá un aspecto muy diferente a las escenas postcréditos de su precuela.