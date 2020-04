A mediados del año pasado la segunda temporada de One Punch Man llegó a su inevitable final, pero si te quedaste con ganas de ver más de las aventuras del joven héroe, entonces esta noticia te alegrará el día, ya que se ha anunciado que el anime tendrá una nueva adaptación, pero esta vez a live-action.

El anuncio de esta nueva adaptación para el anime protagonizado por Saitama, se realizó a través de la web de Variety, en donde se dio a conocer que quienes estarían a cargo del guion para esta historia que llegará a la pantalla grande, son Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, los mismos que trabajaron en la historia y guion para la exitosa película de Sony, Venom.

Por el momento no se ha revelado más información acerca del elenco o la fecha de estreno; sin embargo, se espera que se de a conocer todo eso muy pronto.

Creado en 2009 por el artista japonés ONE como un cómic web, One Punch Man rápidamente se volvió viral. En 2012, se publicó en Shueisha’s Young Jump Next con ilustraciones de Yusuke Murata junto con ONE. La serie tuvo ventas mundiales de más de 30 millones de copias luego que la edición en inglés fuera publicada por VIZ en los EE. UU.

One Punch Man - sinopsis oficial

One Punch Man sigue la historia de Saitama, un superhéroe que puede derrotar a cualquier oponente con un solo golpe, pero busca encontrar un oponente digno después de aburrirse por la falta de desafíos en su lucha contra el mal.