Neon Genesis Evangelion: dónde ver el anime y las películas completas online [VIDEO]

Aprovechando el estado de cuarentena en varias partes del mundo, Studio Khara informó que estrenaría online, y de manera gratuita, las tres primeras películas de Rebuild of Evangelion.

Por un tiempo limitado, las cintas anime estará disponibles para que fans de todo el mundo las vean mientras se esperan noticias sobre el estreno de Evangelion 3.0+1.0.

Películas de Rebuild of Evangelion gratis en Youtube

Luego de 26 capítulos de Neon Genesis Evangelion, los mismo que están disponibles en Netflix, las películas no se hicieron esperar y llegó al mercado la trilogía: Rebuild of Evangelion: Evangelion 1.0, 2.0, y 3.0.

Gracias a Studio Khara las películas pueden verse en su totalidad y de forma gratuita en su cuenta oficial de YoTube. Si bien los fans están emocionados por la noticia, el único detalle que hay que tener en cuenta es que los usuarios solo podrán ver las historia en japonés. Ingresa aquí para ver las películas (Link)

¿En qué orden ver el anime y las películas de Evangelion?

Neon Genesis Evangelion, Episodios 1-26 (disponible en Netflix)

Evangelion: Death(true)2 (disponible en Netflix)

The End of Evangelion (disponible en Netflix)

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo

Evangelion: 3.0+1.0 (Sin fecha de estreno, retraso por propagación del coronavirus en Japón)

Honda anuncia acuerdo con el popular anime.

¿De qué trata Neon Genesis Evangelion?

El anime nos cuenta como en 1999 en la Antártida, ocurrió un cataclismo llamado ‘El Segundo Impacto’, como resultado de un incidente ocasionado por unos seres conocidos como “Ángeles”. Gran parte de la Tierra quedó devastada por el fenómeno, y la mitad de la población sucumbió en la catástrofe. Años después, en el 2015, los ‘Ángeles’ vuelven y comienzan a atacar a la Tierra. Es aquí que la organización NERV revela su nuevo proyecto con miras a salvar el mundo: gigantes y bio-mecánicos robots conocidos como Evas, los cuales están manejados por Shinji Ikari, Rei Ayanami y Asuka Langley.

Evangelion

¿Quiénes son los personajes principales de Evangelion?

Shinji Ikari

Rei Ayanami

Asuka Langley Sōryū

Gendō Ikari

Misato Katsuragi

Ryōji Kaji

Kaworu Nagisa