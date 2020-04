Netflix estaría en planes de producir la serie live action de Cowboy Bebop 2

Aunque todavía no ha salido la primera parte de la serie live action del popular anime Cowboy Bebop, Netflix ya tendría pensado trabajar en una segunda entrega.

La temporada uno del nuevo programa no empezó su rodaje debido a una lesión que sufrió el protagonista John Cho; aparte, sumado a las medidas de salubridad por la expansión del coronavirus, faltaría mucho para que salga a la luz.

Cowboy Bebop de Netflix se suspende temporalmente

No obstante, esta prolongada pausa en sus filmaciones no significaría que la serie no esté avanzando, ya que una nueva entrevista con el medio The Observer a cargo de Jeff Pinkner, productor ejecutivo y guionista de la ficción, reveló que el gigante de streaming ya tendría planes para una segunda temporada de la adaptación.

“Creo que estoy muy emocionado por nuestra oportunidad de tomar este icónico anime y darle vida. Creo que debido a que tenemos estos episodios de una hora, tenemos la oportunidad de tomarlo, profundizar y dimensionar el material de origen”, aclaró Pinkner.

A pesar de que Netflix todavía no da un comunicado oficial, el productor declaró que, por ahora, el objetivo de la producción es honrar el material de origen y atraer a los espectadores que todavía no son seguidores de las series japonesas.

“Realmente (la serie) cuenta historias ambientadas en ese mundo de una manera que, con suerte, no solo deleitará a los fanáticos del anime, sino que expondrá a un montón de personas nuevas al mundo de Cowboy Bebop, el increíble trabajo de Yoko Kanno”, agregó. “Es una delicia. Es completamente diferente a Lost en todos los sentidos, pero ha sido una alegría”, finalizó.