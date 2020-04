Evangelion: Película 3.0 + 1.0 retrasada debido a propagación de COVID-19 en Japón

El sitio web oficial de la franquicia Neon Genesis Evangelion anunció el viernes que Evangelion: 3.0 + 1.0 (Shin Evangelion Gekijo-ban: II), la nueva película de Evangelion del Studio Khara, se retrasará debido a las preocupaciones sobre el coronavirus (COVID- 19) y su difusión dentro y fuera de Japón. El estreno de la cinta estaba programado en Japón para el 27 de junio y el personal aún no ha revelado una nueva fecha de lanzamiento.

A través de la web oficial también se reveló un arte visual, que presenta un nuevo eslogan y un título completo en inglés: Evangelion: 3.0 + 1.0 : Thrice Upon A Time.

Studio Khara estrenó los primeros 10 minutos con 40 segundos de la película en julio del año pasado. El evento Japan Expo en París proyectó el video en una presentación que llevó por nombre “Yoko Takahashi x Evangelion Stage”. El video también se proyectó en la Anime Expo en Los Ángeles, después de una proyección de Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, y también se proyectó en Shanghai durante un evento de la franquicia en el distrito de Jing’an.

Studio Khara había declarado en marzo de 2019 que la grabación de diálogos para Evangelion: 3.0 + 1.0 había comenzado, y la actriz de voz Megumi Ogata (voz de Shinji Ikari) había declarado en febrero que su participación para la película estaba casi terminada.

Las primeras tres películas de la tetralogía, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance, y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Red, debutaron en 2007, 2009 y 2012 respectivamente.