Haikyuu To The Top 4x14: ¿Cuándo se estrena la segunda parte de la cuarta temporada del anime?

Uno de los animes del momento, Haikyuu, se tomará un breve descanso antes de continuar con su historia. El equipo de Karasuno logró llegar una vez más al torneo nacional de voley para defender su título como campeones del año pasado. La animación está a cargo de Production I.G. y está basada totalmente en el manga del mismo nombre, del autor Haruichi Furudate.

Tal y como se confirmó a mediados del año pasado, la serie tendrá un total de 24 episodios y estará dividida en dos partes, la primera fue emitida del 9 de enero de este año y llegó a su final el pasado 3 de abril, con un total de 13 capítulos desarrollados. En ella se contó la primera mitad del torneo nacional de voley en el que participa el equipo de Karasuno.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de Haikyuu To The Top?

Tras la emisión de los 13 primeros capítulos del anime, Haikyuu se tomará un pequeño descanso de un par de meses, tal y como se había programado desde un inicio. A través de la web oficial de la cuarta temporada de la serie, se ha confirmado que la próxima entrega de la serie llegará en el mes de julio, pero por el momento no existe una fecha definida.

Haikyuu To The Top

¿Por qué el anime se toma una pausa?

Aquellos que siguen de cerca el trabajo de los estudios de animación, sabrán que la realización de una serie no es nada fácil, por eso algunos deciden tomar pausas cuando se trata de producciones con más de 24 capítulos, esto con el objetivo de conservar la calidad del producto de principio a fin. Por eso Production I.G. anunció desde un principio que Haikyuu sería emitido en dos partes, pero no son los únicos, porqué Wit Studio hizo lo mismo con otro conocido anime, Shingeki no Kyojin.