Crunchyroll compartió un resumen de datos, incluido el anime transmitido más popular y los países de transmisión más activos en su primer trimestre (enero a marzo de 2020).

El servicio de transmisión está disponible en más de 200 países y territorios con al menos 50 millones de usuarios registrados. Los espectadores de el servicio de streaming miran alrededor de 85 minutos de anime por día en promedio.

Hay algunas tendencias notables de la lista, las adaptaciones de los mangas de la revista Shonen Jump siguen siendo inmensamente populares. Varios de los títulos siguen manteniéndose vigentes según las estadísticas previamente compartidas de Crunchyroll. El año pasado varios títulos de la conocida marca se llevaron hasta 15 posiciones, pero este 2020 ha comenzado bastante variado.

A continuación, te dejamos con la lista de los 20 animes más populares en Crunchyroll:

Attack on Titan

Black Clover

Boruto

Darling in the FRANXX

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Dr. Stone

Food Wars! Shokugeki no Soma

Haikyuu!!

Hunter x Hunter

JoJo's Bizarre Adventure

Mob Psycho 100

My Hero Academia

Naruto

Naruto Shippūden

One Piece

Radiant

Re:ZERO -Starting Life in Another World-

That Time I Got Reincarnated as a Slime

The Rising of The Shield Hero

Welcome to Demon School! Iruma-kun

Crunchyroll publicó listas adicionales de animes más populares para un puñado de países. Estados Unidos no estaba incluido, pero Canadá si, demostrando ser muy aficionado a Fairy Tail.