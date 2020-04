Este 13 de abril, se lanzó en Japón la edición #20 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump y con ella el tan esperado ranking semanal de popularidad. En esta ocasión One Piece vuelve al primer puesto, dejando a Kimetsu no Yaiba, que había ocupado ese lugar por hasta 3 semanas, en la segunda posición. Este número de la revista trae un nuevo manga y anuncia el descanso de varios de ellos.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump publica una gran cantidad de mangas, desde los clásicos hasta los nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. En esta edición, One Piece volvió a ocupar el primer puesto, mientras que Kimetsu no Yaiba quedó en segundo. En la tercera posición llegó Haikyuu, el manga que cada vez está más cerca de su inevitable final.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #20 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump.

1. One Piece

2. Kimetsu no Yaiba

3. Haikyuu!!

4. The Promised Neverland

5. Black Clover

6. Jujutsu Kaisen

7. My Hero Academia

8. Act-Age

9. Mitama Ghost Security

10. Chainsaw Man

11. Agravity Boys

12. Undead Unluck

13. Yozakura-san Chi no Daisakusen

14. Yuna de la posada Yuragi

15. Guardian of the With

Weekly Shonen Jump - Ranking

La semana pasada, la portada estuvo dedicada a la obra del mangaka Eiichiro Oda, One Piece, que celebraba la publicación de su capítulo 200. Pero esta vez la portada a todo color tuvo como protagonista a una nueva serie. Se trata de Shinrin Ouji Mori King, del autor Tomohiro Hasegawa, cuyo primer capítulo cuenta con 46 páginas, algunas de ellas a color.