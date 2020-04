TOHO Animation y el comité de producción para la realización del proyecto live- action del autor Sumito Owara, Eizōken ni wa Te O Dasu na! o también conocido como Keep Your Hands Off Eizouken!, anunciaron el día domingo que el estreno del film que estaba programado para estrenarse en el mes de mayo, tendrá que retrasarse hasta nuevo aviso, debido a la propagación de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19). Tan pronto como el personal decida el nuevo cronograma de lanzamiento de la película, anunciarán esos detalles en el sitio web de la franquicia.

Las miembros del grupo idol Nogizaka46, Minami Umezawa, Asuka Saitou y Mizuki Yamashita protagonizan el proyecto live-action interpretando a las personajes Sayaka Kanamori, Midori Asakusa y Tsubame Mizusaki, respectivamente. También están a cargo del tema musical de la película, “Fantastic Sanshoku Pan” (Fantastic Three-Filling Bun), mientras que la banda de rock Thinking Dogs interpreta la canción principal de la serie para televisión “Heavenly ideas”.

El manga original sigue la historia de Midori, Tsubame y Sayaka, un trío enérgico de chicas de primer año de secundaria que se unen al club de video para hacer realidad su sueño: crear un anime. Midori se considera una chica bastante normal y le da miedo empezar a crear un anime por si sola, ya que solo sabe dibujar fondos, es entonces que conoce a Tsubame, una chica perteneciente a una familia rica, pero que pese a lo que digan sus padres, desea crear un anime. Finalmente está Sayaka, la mejor amiga de la protagonista, quien tiene el sentido financiero para hacer que todos sus planes funcionen sin exceder el presupuesto que la escuela les da.

Pese a que la proyección de la película se ha cancelado hasta nuevo aviso, la serie live-action de televisión de seis episodios que se estrenó el 5 de abril en MBS y el 7 de abril en TBS continuará con su emisión normal. Un dato interesante es que tanto la película como la serie tienen el mismo personal y reparto.