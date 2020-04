Tras tres meses de larga espera, se estrenó la quinta temporada de Shokugeki no soma bajo el nombre de ‘Go no Sara’. Esta nueva entrega pretende adaptar los volúmenes faltantes del manga del autor Yuto Tsukuda, que llegó a su final en diciembre del año pasado. La historia de Yukihira Soma y sus compañeros del dormitorio ‘Estrella Polar’ continúa. Los jóvenes que desafiaron a sus superiores y triunfaron se han convertido en los 10 consejeros de la academia culinaria Totsuki. ¿Qué les espera ahora?

El primer capítulo de Shokugeki no Soma: Go no Sara se estrenó hoy 10 de abril en Japón a las 3.30 a. m. (hora local) y ya está disponible a través de la web del servicio de streaming Crunchyroll.

Shokugeki no Soma Gou no Sara - Capítulo 1

Cerca de un año ha pasado desde el día en que Yukihira Soma y el grupo de rebeldes se enfrentaron a los 10 consejeros de Totsuki para evitar que la agrupación dirigida por Nakiri Azami, Central, se apoderara de la academia culinaria. Tras varios enfrentamientos, finalmente, los jóvenes de primer año salieron victoriosos y lograron escalar al top de la escuela. Ahora en su segundo año deberán demostrarle a todos que no llegaron hasta ahí por suerte.

El primer capítulo comenzó mostrando cómo los estudiantes de Totsuki se sometían a un nuevo examen que consistía en dirigir un puesto de comida. Para esto se dividieron en tres grupos. Unos deberán vender sus productos al borde de un río, otros estarán a las afueras de un templo y los últimos tendrán que superar el reto en la playa. Para pasar el examen exigido por la nueva directora, Nakiri Erina, cada puesto deberá recolectar 3 millones de yenes.

En vista que el grupo de consejeros tendrían una clara ventaja sobre los demás, se les envía a un local totalmente destrozado, en donde deberán poner a prueba todo lo aprendido a lo largo de su primer año. Durante los dos primeros días, el grupo de Yukihira se dedicó únicamente a remodelar el lugar que tenían. En el tercer y último día comenzaron sus ventas usando una cocina al aire libre y una receta que atrajo a todos los clientes, logrando así superar el examen contra todo pronóstico.

Al final del día todos estaban bastante tranquilos, pero entonces aparece el cheff Dojima, quien les informa que una de las competencias culinarias más importantes del mundo está a punto de comenzar: se trata del ‘Blue’, el evento donde se reúne a los mejores cocineros del mundo y los pone a prueba.