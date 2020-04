El año pasado llegó a su final uno de los mangas más populares de la revista Weekly Shonen Jump. Se trata de Shokugeki no Soma, la obra del mangaka Yuto Tsukuda, que contó a lo largo de 4 temporadas las aventuras de Yukihira Soma, un joven que aspira a convertirse en el mejor cocinero de todos.

Al final de su última adaptación animada se mostró al protagonista volviéndose el primer puesto de la academia culinaria Tootsuki y se dejó en duda sobre si se animarían los tomos restantes del manga.

En el mes de enero, a través de Twitter, se publicó en la cuenta oficial de la franquicia un anuncio que confirmaba la quinta temporada del anime, que llevará por nombre ‘Shokugeki no Soma: Go no sara’. Esta será la última entrega de la serie que busca adaptar todo lo que resta del manga original.

¿Cómo y a qué hora ver el estreno de Shokugeki no Soma: Go no Sara 5x01?

Shokugeki no Soma: go no Sara se estrenará en Japón este 10 de abril de 2020 a las 3.30 a. m. (hora local); también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): viernes 10 de abril de 2020 a las 2.30 a. m.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 10 de abril de 2020 a las 3.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 10 de abril de 2020 a las 4.30 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: viernes 10 de abril de 2020 a las 5.30 a. m.

Mira aquí el tráiler de la quinta temporada del anime