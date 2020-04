Beastars, Tate no Yuusha, Haikyuu y otras adaptaciones live-action pospuestas

Este martes 7 de abril, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, declaró a Tokio y seis regiones más del país en estado de emergencia; esto con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus, que en los últimos días ha estado incrementando a mayor velocidad.

En base a lo declarado por el funcionario de Japón, varias empresas del sector entretenimiento han empezado a anunciar la suspensión o cancelación de diversos shows. Entre los afectados se encuentran los espectáculos en vivo de las franquicias anime, que pese a tener fechas ya determinadas, han decidido acatar las órdenes.

Las obras live-action que se han retrasado o cancelado debido a las preocupaciones por el COVID-19 son las siguientes:

- Mankai Stage 'A3!': programado del 24 de abril al 10 de mayo en Tokio - Cancelado.

- 'Dear Boys': programado del 3 al 26 de abril - Cancelado.

- Proyección de Haikyuu : programado de marzo a mayo - Cancelado.

- Durarara, obra de teatro: programado de abril a mayo - Cancelado.

- Sengoku Basara en escena: todas las fechas canceladas.

Obras live-action canceladas

Además, la cuenta oficial de Twitter para la obra de teatro de The Rising of the Shield Hero también anunció el 3 de abril que la obra fue pospuesta. De igual manera la obra de teatro ‘Beastars’ anunció el 31 de marzo que la obra se canceló. El personal está discutiendo opciones para un posible aplazamiento.