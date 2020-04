My Hero Academia: autor es amenazado de muerte por seguidor chino

My Hero Academia es uno de los manga y anime más populares no solo en Japón, sino también en todo el mundo. Gracias a servicios web como MangaPlus y Crunchyroll, la obra del conocido mangaka Kohei Horikoshi llega miles de fanáticos de manera legal. El shonen del momento cuenta una historia donde el mundo cambió de un día a otro y las personas empezaron a nacer con poderes. De ahí en adelante se formaría una sociedad en la que se dividirían como héroes y villanos.

Actualmemente el manga de My Hero Academia viene siendo publicado en las páginas de la reconocida revista Weekly Shonen Jump, en la que ya suman, hasta el momento, 267 capítulos de la obra de Kohei Horikoshi. Sin embargo, no todo es positivo, ya que hace algunos meses cuando se reveló el nombre de uno de los villanos más importantes de la franquicia, en redes sociales se generó gran polémica por su perturbador origen.

Todo sucedió en el capítulo 259 del manga, en el que se veía a un médico, quien durante mucho tiempo trabajó como la mano derecha de All for One robando los koseis de personas. Cuando llegó el momento de su presentación todos quedaron sorprendidos, pues se llamaba Maruta Shiga. Los seguidores en China no tardaron en darse cuenta de que este personaje, Maruta, era una clara referencia al nombre clave usado para referirse a los experimentos en humanos realizados por la Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras varios capítulos, el autor pidió una disculpa a todos sus seguidores. Incluso cambió el nombre al personaje. Pero parece que las cosas no quedaron ahí, ya que recientemente en un foro de internet un usuario chino amenazó al mangaka Kohei Horikoshi y ha expresado que encontrará la residencia del dibujante para hacerle daño. Hasta el momento no se ha dado ningún comunicado oficial, pero los fanáticos de MHA ya han notificado de esto a las autoridades japonesas y a la editorial Shueisha.