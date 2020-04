Este 6 de abril, se lanzó en Japón la edición #19 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump y con ella el tan esperado ranking semanal de popularidad. En esta nueva entrega Kimetsu no Yaiba volvió al primer lugar, justo en el momento en que llega al clímax de su historia con un inesperado giro de trama. En esta ocasión One Piece no estuvo participando, ya que publicó páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump publica una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos hasta los nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. En esta oportunidad, Kimetsu no Yaiba se quedó con el primer lugar, mientras que Haikyuu subió al segundo puesto después de mucho tiempo. En tercera posición los sigue Dr. Stone, que está desarrollando su arco de viaje por el mundo.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #19 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump.

1. Kimetsu no Yaiba

2. Haikyuu!!

3. Dr. Stone

4. Black Clover

5. The Promised Neverland

6. We Never Learn

7. Mashle

8. Act-Age

9. Chainsaw Man

10. Yuna de la posada Yuragi

11. Yozakura-san Chi no Daisakusen

12. Mitama Ghost Security

13. Undead Unluck

14. Guardian of the Witch

15. Zipman!! (Final)

16. Agravity Boys

La semana pasada, la portada a todo color estuvo dedicada a la obra del mangaka Koyoharu Gotoge, Kimetsu no Yaiba, que celebraba la publicación de su capítulo 200. Pero esta semana aparece en Portada One Piece, con una ilustración a todo color de Luffy, Oden y Gol D. Roger, con motivo del clímax de su arco actual.