My Hero Academia se ha convertido en uno de los mejores anime y manga shonen del momento. Con un total de 4 temporadas, hasta el momento, se mantiene en el top de los más vistos junto a One Piece, Kimetsu no Yaiba y Black Clover. Ahora, a tan solo un capítulo del final de su actual temporada, se ha revelado una inesperada noticia que alegrará a los fanáticos de Deku y compañía.

La temporada 4 de My Hero Academia está programada para tener un total de 25 capítulos, por lo cual iba a ser imposible adaptar en su totalidad la historia del manga. Tomando en cuenta este motivo, a través de la reconocida revista japonesa Weekly Shonen Jump se ha confirmado que el anime creado por el mangaka Kohei Horikoshi contará con un quinta temporada animada. Por el momento no se ha oficializado la fecha, ni cuantos episodios tendrá.

El arco actual del anime se ha encargado de adaptar lo que fue la historia de Deku y sus compañeros afrontando sus pasantías. Sin embargo, hay algo más importante, pues mostró la lucha contra uno de los villanos más peligrosos a los que se habían enfrentado los jóvenes héroes: Overhaul, quien usaba a una pequeña niña y su kosei para desintegrar a las personas. Todo esto para hacerse con el control de la sociedad a base de miedo.

Para cerrar esta temporada se ha mostrado el ranking de héroes, en el que finalmente apareció Hawks ocupando el segundo lugar, mientras que Endeavor ocupaba el primer puesto que durante mucho tiempo le perteneció al retirado All Might. Esto funciona como introducción para el siguiente arco, donde los profesionales tendrán que lidiar contra la amenaza de los Nomus y la liberación meta.