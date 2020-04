Uno de los animes más populares en todo el mundo está de aniversario. Se cumplen 23 años desde que, el 1 de abril de 1997, la televisión japonesa transmitiera por primera vez el capítulo que daba inicio a la historia animada de Pokémon.

Luego de pasar la noche viendo combates en su televisor, Ash Ketchum despertó tarde para lo que sería el día más importante de su vida: la obtención de su pokémon inicial y el inicio de su viaje como entrenador.

Cuando llega al Laboratorio del Profesor Oak, los demás niños ya habían escogido a todas las criaturas que el experto tenía disponibles, menos una. Así, Oak le presenta a Pikachu, pokémon eléctrico que se convertiría en su fiel acompañante hasta el día de hoy.

Sin embargo, la relación entre ambos no comenzó de la mejor manera. Pikachu no confiaba en su entrenador y no quería entrar en su pokébola. Entretanto, Ash intentaba capturar nuevos pokémon en el inicio de su aventura, pero embargo, cometió un error: ya que Pikachu lo desobedecía y no quería luchar, buscó atrapar -por su cuenta- a un Spearrow lanzándole una piedra.

Revive aquí el momento en el que Ash recibe a Pikachu:

Enfurecido, el pokémon volador llamó a otros de su misma especie y atacaron a Ash y Pikachu, dejando al último muy malherido. El entrenador de Pueblo Paleta se lanzó a un río para poder escapar y fue rescatado por Misty, líder de gimnasio de Ciudad Celeste y quien se volvería una de sus mejores amigas.

Cuando la bandada de Spearrow los vuelve a encontrar, Ash huye del lugar tomando la bicicleta de Misty. Desafortunadamente, pierde el equilibrio y ambos caen mientras los agresivos pokémon se acercaban. En un intento de proteger a Pikachu, el entrenador usa su cuerpo como escudo para que lo ataquen a él en lugar de a su compañero.

Ash y Pikachu ven a Ho-Oh:

En ese momento, Pikachu salta sobre el hombro de Ash y con un poderoso movimiento eléctrico consigue derrotar a los Spearrow.

El capítulo termina con pokémon y entrenador regados en el suelo luego de ganar su primera batalla juntos. De pronto, Ash levanta la mirada al cielo para ver a una misteriosa criatura que terminaría siendo Ho-Oh, ave legendaria de la región Johto. Desde entonces, ambos empezaron una entretenida aventura que sigue encantando a los fanáticos 23 años después.