El manga de My Hero Academia sigue avanzando y volviendo su trama cada vez más oscura. Lo que comenzó como la historia del joven Midoriya intentando volverse el héroe número 1, terminó desencadenando una serie de situaciones que hicieron que la sociedad en BNA se terminara desestabilizando hasta llegar al borde de una guerra.

En el arco anterior se vio cómo la Liga de Villanos se alió con el Frente de Liberación Paranormal para formar un solo equipo de super villanos. Tras esto, se empezó a revelar el pasado de All For One, dando inicio a la pelea decisiva que tendrían los héroes para evitar que todo el mundo caiga en la desesperación.

¿Qué pasó en My Hero Academia manga 266?

En capítulos anteriores, los héroes llegaron hasta la base de los villanos, en donde se encontraban todos reunidos preparando lo que sería su ataque sorpresa. Sin embargo, no contaban con que entre sus filas hubiera una persona que los estuviera traicionando desde un principio.

Se trataba de el héroe alado, Hawks, quien se encargó de comunicar a la policía y a Endeavor de todo lo que pasaba.

Una vez iniciado el ataque, los villanos más débiles comenzaron a huir, mientras que otros se quedaron a hacer frente a los héroes que habían llegado hasta ahí para capturarlos y mandarlos a prisión.

Entre ellos estaba el grupo de Shigaraki, confirmado por Toga, Mr. Compress y Twice; pero mientras los dos primeros estaban fuera de peligro, el último se encontraba en una habitación luchando contra Hawks, y parecía que la situación estaba bajo control hasta que llegó un personaje inesperado.

Así hizo su entrada Dabi, y con su don de fuego incineró las alas de Hawks, dejándolo indefenso. Aprovechando todo el alboroto, Twice intentó escapar, pero fue inútil, ya que las pocas plumas que le quedaban al joven héroe lo dejaron bastante herido. Un último cuadro mostraba como el villano era supuestamente asesinado. Tras esto, se ve a Toga y Mr. Compress mientras se encuentran con un clon de su amigo, quien se despide y les dice que parece que su momento ha llegado.