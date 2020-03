El capítulo 200 del manga de Kimetsu no yaiba trajo algunos acontecimientos muy tristes e inesperados para los fanáticos de la franquicia.

En el episodio se pudo ver el final de ciertos pilares como Kanroji e Iguro, quienes confesaron sus sentimientos cuando estaban al borde de la muerte. Y por otro lado, aparece Himejima, quien decide descartar el tratamiento médico para descansar eternamente.

Kimetsu no yaiba. Créditos: Mangaplus

Sin embargo, la sorpresa más grande fue la aparente muerte de Tanjiro Kamado, cuando Giyu lo encuentra y percibe que no tiene ni pulso ni respiración, por lo que llora desconsoladamente por el deceso de su compañero.

Aunque para muchos esto indica que ya no veremos al protagonista luego del capítulo 200 de Kimetsu no yaiba, otros no pierden las esperanzas y aseguran que el personaje continúa con vida, creando diferentes teorías que lo probarían.

A través del medio Shareitnow, se dieron a conocer las hipótesis más populares que rondan en redes sociales. Una de ellas se basa en la última viñeta de la historieta, cuando Tanjiro sostiene la espada fuertemente y se pueden ver las venas de su mano sobresaliendo, como si aún estuviera con signos vitales.

Kimetsu no Yaiba manga. Crédits: Mangaplus

Otras especulaciones del manga 201 de Kimetsu no yaiba es que Muzan se haya escondido en el cuerpo de Tanjiro y todavía no esté muerto, abriendo paso a más episodios de la historia.

Por último, ya que Kamado es el protagonista de la franquicia, sería un motivo suficiente para que los fans consideren que no puede morir todavía y que él no tuvo un encuentro de despedida con Nezuko o sus amigos, faltando un cierre que es necesario en la trama.

A pesar de que cualquiera de las opciones puede ser válida, todo dependería de la autora Koyoharu Gotoge, quien sorprenderá nuevamente con el giro que pueda darle a la nueva entrega del manga.