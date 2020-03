Saint Seiya Next Dimension: fans animan cinco primeros capítulos del manga [VIDEO]

Saint Seiya es uno de los animes más conocidos en el mundo. Creado por Masami Kurumada, el manga cuenta la historia de cinco jóvenes en su lucha por proteger a la Diosa Athena.

El anime se estrenó en 1986 (un año después de haberse publicado el manga) y fue un éxito rotundo en Japón. Tiempo después la producción llegaría a otras partes del mundo donde ganó millones de fanáticos que estaban pendientes en la historia de los Santos de Athena.

A pesar de tener algunos spin-off, la historia termina en la Saga de Hades, la cual concluyó el 15 de abril de 1991. Es así que después de 15 años, Masami Kurumada continúa la historia con Saint Seiya Next Dimension, que hasta el momento cuenta con 12 volúmenes.

Los fanáticos desean que el mangaka acelere la historia para que así algún estudio en Japón pueda animar la serie nuevamente, pero esto es algo que no ocurriría, ya que Kurumada esta pendiente de otras obras.

Sin embargo, en YouTube existe un canal llamada Star Hill, cuyos creadores se han tomado el tiempo para animar el manga y brindar un excelente producto.

Saint Seiya Next Dimension animado

Esto es algo que miles de fanáticos agradecen en sus comentarios y alientan al youtuber a continuar con su trabajo.

No hay duda que Next Dimension junto a Saint Seiya The Lost Canvas son dos de los animes que los seguidores de la obra de Kurumada esperan ansiosos.