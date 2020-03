Rurouni Kenshin: revelan nuevo póster promocional para live action de 2020 [FOTOS]

El live action de Rurouni Kenshin, conocido en Latinoamérica como Samurai X, estará dividido en dos partes que servirán como el cierre de la saga que comenzó en 2012. Las nuevas películas, nombradas por el director Keishi Otomo como el “capítulo final” están programadas para estrenarse este 2020 con el regreso de algunos actores.

Además, se supo que Takeru Sato interpretará nuevamente a Himura Kenshin y ambas historias adaptarán la saga Jinchu, que incluirán los episodios que se contaron en el OVA de 1999. A esto se agrega que en un nuevo póster promocional se dio a conocer que Yusuke Iseya y Tao Tsuchiya volverán a interpretar a Aoshi Shinomori y a Misao Makimachi, respetivamente.

Por otro lado, se ha confirmado que la banda sonora para esta nueva entrega será la reconocida agrupación ONE OK ROCK, que ya ha participado poniendo el toque musical a esta franquicia en ocasiones pasadas. Por el momento no se tiene mayor información de otros detalles ni una fecha establecida, pero se mantiene la idea de que ambas cintas puedan ver la luz en este 2020.

Rurouni Kenshin

Titulados Tsuioku-hen / Trust & Betrayal, ambas historias contaban el pasado de Kenshin como Hitokiri Battousai en los últimos años de la era Bakumatsu. En estas entregas se explicó el origen de la cicatriz que lo hizo tan famoso en la versión del manga y en el anime, que ahora llega a las pantallas de todo el mundo gracias a diversos servicios de streaming.