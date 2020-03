Haikyuu!! To the top 4x12: cómo, cuándo y dónde ver el anime

Uno de los animes del momento, Haikyuu, se encuentra desarrollando su cuarta temporada y muestra emocionantes retos para el protagonista y sus compañeros. La animación está a cargo de Production I.G., y se basa en el manga del mismo nombre de Haruichi Furudate, reconocido autor.

La temporada cuatro contará con 24 episodios que serán transmitidos en dos partes, y seguirá contando con los campeonatos de Shoyo Hinata y sus demás compañeros de vóley, quienes disputan ahora el torneo nacional para convertirse en los mejores de todo Japón.

La popular franquicia contaría con dos nuevas OVAs, siendo la primera Land vs. Sky que se estrenará en la Jump Festa 2020 y en Toho Animation. Mientras que The volleyball way llegará en BD el 22 de abril.

¿Cómo y a qué hora ver Haikyuu!!: To The Top capítulo 12?

Haikyuu!!: To the top capítulo 12 se estrenará en Japón este viernes 27 de marzo de 2020 a las 23:30 en AT-X, emitiéndose posteriormente en Tokyo MX, BS11 y WOWOW. También podrá verse por streaming en Japón vía dTV, GYAO! y otros servicios como la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): viernes 27 de marzo a las 7:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 27 de marzo a las 8:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 27 de marzo a las 9:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: viernes 27 de marzo a las 10:30 AM