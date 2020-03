Sin duda alguna uno de los mejores animes sobrenaturales del 2014 fue The irregular at Magic High School, la serie que presentó una historia futurista y mágica, protagonizada por Tatsuya Shiba, un joven prodigio que nació con un gran poder pero que, por cuestiones militares, debe mantenerlo oculto de sus compañeros de escuela o se podrían ver todos involucrados en un conflicto bélico.

En enero de este año se lanzó el primer póster promocional que dejaba ver al joven protagonista junto a un nuevo personaje que se introduce en esta historia. La segunda temporada, que llevará por título Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-hen (The irregular at Magic High School: Visitor Arc), se encargará de adaptar el arco que continúa la historia del 2014.

Ahora, tras meses de espera, finalmente se ha revelado el primer tráiler promocional, en el que se ve que el estilo de animación y diseños se mantienen tal cual aparecieron en la primera temporada, hecho que ha tranquilizado a todos sus fanáticos, quienes pensaron por un momento que se cambiaría de casa animadora. Por otro lado, este avance permite escuchar un poco de lo que será la nueva OST.

El anime se creó en el estudio de 8 bits dirigido por Risako Yoshida. Como diseñador de personajes estaba Kana Ishida, mientras que Taku Iwasaki se ocupó de la música. Además, los actores de voz Yuuichi Nakamura regresan como Tatsuya Shiba, Saori Hayami como Miyuki Shiba y Youko Hikasa como Angelina Kudō Shields.