Este 25 de marzo llegó a su final la tercera temporada del conocido anime Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin, con un total de 24 capítulos que no fueron suficientes para adaptar en su totalidad el desarrollo de la guerra santa. Polémico desde un inicio por sus problemas de animación y censura exagerada, la obra del mangaka Nakaba Suzuki logró tener una duración de hasta 4 meses, y ahora a tan solo un día del final de su tercera entrega, una nueva noticia pone de buen humor a todos sus fanáticos.

El pasado domingo 22 de marzo se publicó la revista Shonen Magazine, en la que salían semanalmente los capítulos de Nanatsu no taizai. En esta se dio a conocer que el manga tendría una secuela con los hijos de los protagonistas, pero aún más importante, se anunció que el anime contaría con una cuarta temporada animada, en la que posiblemente se abarque lo que resta de la obra.

PUEDE VER Dragon Ball: fallece recordado actor que dio voz al maestro Roshi

Para todos aquellos que están ansiosos por ver más de las aventuras de Meliodas y lo Siete Pecados Capitales, ya se ha afirmado que volverán en octubre de este año; y además se rumorea que se estaría planteando un cambio en la casa animadora. Por el momento solo se tiene un primer adelanto en el que se ve a Meliodas en “modo asalto” dentro del purgatorio, intentando salir, pero quien custodia las puertas del infierno, es su padre, el Rey Demonio.

La tercera temporada del anime comenzó el pasado 9 de octubre de 2019 y fue animada por el estudio Deen. Estuvo programada para tener un total de 24 capítulos, centrándose principalmente en el desarrollo de personajes como Diane, King y Gowther, de quienes no se conocía mucho, para luego dar paso a la guerra santa iniciada por los Diez Mandamientos, liderados por Zeldris, el hermano de Meliodas.