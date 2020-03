My Hero Academia no deja de sorprender a todos sus fanáticos, con su cuarta temporada en desarrollo y un nuevo proyecto en camino, el mangaka Kohei Horikoshi no tiene ni un momento de descanso. Como se venía avisando desde el año pasado, la franquicia protagonizada por Deku tendrá una nueva adaptación a live action. Pero, ¿de qué se trata exactamente?

A mediados del año pasado se confirmó que Boku no Hero Academia contaría con una puesta en escena teatral que reuniría a varios actores interpretando a los personajes, y que podría ser visto desde marzo de 2020, pero lamentablemente el estreno ha sido aplazado hasta el mes de julio, entre los días 17 y 26.

Pero para los que estaban ansiosos por ver un poco de lo que sería este live action, a través de las redes sociales se han publicado dos de los pósters promocionales que dejan ver cómo lucen tanto el grupo de héroes encabezado por Deku, como el grupo de villanos, liderado por Tomur.

Sin duda alguna tienen una apariencia bastante parecida a la de los personajes del anime, hecho que ha gustado bastante a los seguidores de la franquicia, quienes han dado su aprobación en redes.

Aunque no está del todo confirmado, parece que la puesta en escena adaptará los eventos de la segunda temporada. Probablemente es de donde viene el subtítulo “Un verdadero héroe” (A Real Hero), el cual considera acabar con héroes falsos, característica de Stain.