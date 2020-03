Tras 8 largos años de espera, finalmente se confirmó que el popular anime Bleach, tendría una nueva adaptación animada en el 2021, esto con motivo de los 20 años de aniversario del reconocido mangaka Tite Kubo. El anuncio fue dado a través de la revista Weekly Shonen Jump, en donde de manera adicional se dio a conocer que otra de las obras del dibujante sería animada: Burn the witch.

El regreso del anime puso de buen humor a muchos fanáticos, que venían esperando desde hace ya varios años ver el último arco de la serie, que contará la historia de la lucha más difícil de Ichigo y sus amigos. Ellos deberán enfrentarse a una amenaza incluso mayor que la de Aizen: el clan de los Quincy y su líder Juha Bach, quienes han jurado venganza contra la sociedad de almas y los shinigamis.

Pero parece que los seguidores de la franquicia no son los únicos sorprendidos, ya que a través de las redes sociales, el mangaka Tite Kubo colocó un mensaje que dice lo siguiente: “Ha sido tanto tiempo que probablemente casi todos se olvidaron del anime, y de hecho yo también lo olvidé”, dando a entender que después de tanto tiempo de espera incluso él había perdido las esperanzas de ver animado el último arco de su obra más popular.

Entre otros temas, se refirió a su nuevo proyecto. “También está la continuación de Burn The Witch que no planeaba serializar, y solo se la mostré a mi familia y cercanos por pura curiosidad. Como resultado, mi editor la vio y me dijo que la hiciera una serie y la animara. Estaré dibujando diseños de manga y anime al mismo tiempo. Creo que será interesante y en general un buen trabajo”.