My Hero Academia: lanzan póster promocional para nuevo arco de la cuarta temporada [FOTOS]

Sin duda alguna My Hero Academia (Boku no hero academia) se ha logrado posicionar con el paso de los años como uno de los animes más populares, siendo considerado incluso como el sucesor de grandes franquicias. Ahora en su cuarta temporada, ya han desarrollado 2 de los arcos del manga y se preparan para adaptar uno más, que de seguro será el más interesante hasta el momento.

Tras la culminación del arco contra el villano Gentle Criminal, se ha anunciado que el anime seguirá su curso con una nueva aventura, y para esto se ha lanzado el primer póster promocional que deja ver los diseños de los héroes profesionales Hawks y Endeavor, quienes tendrán bastante presencia en lo que se viene para la serie, de la mano del mangaka Kohei Horikoshi.

El nuevo arco del anime estará centrado más en los héroes profesionales, tras todos los sucesos de My Hero Academia. La sociedad en la que viven se ha visto severamente afectada debido al desorden creado por los villanos, y mucho más tras el retiro del símbolo de la paz, All Might. Es así que se hizo necesario anunciar un nuevo ranking de héroes en el que, para sorpresa de muchos, Endeavor ocupaba el primer lugar, mientras que el joven de tan solo 22 años, Hawks, ocupaba el segundo.

My Hero Academia

Pero no serán solo los héroes los que atraerán las vistas de los fanáticos, ya que esta nueva entrega desarrollará un poco más la historia de All For One, y sobre todo de la persona que trabajó toda la vida para el tirano, aquel responsable que está detrás de la creación de las extrañas criaturas llamadas Noumu y que se ocupó de criar al villano principal del anime, Shigaraki Tomura.

Adicional a esto, se han revelado los diseños y colores oficiales para el héroe N°2, Hawks, quien podrá ser visto en el anime.