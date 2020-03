Debido a la propagación del coronavirus a nivel mundial, muchas industrias del entretenimiento se vieron gravemente afectadas, dejando en pausa algunos proyectos y festivales que iban a llegar en las siguientes semanas como el caso del Anime Japan 2020.

Este evento revelaría información importante sobre nuevas entregas como Kimetsu no yaiba, Sward art online, entre otras. Y One piece no es la excepción, ya que parte de su producción se vio postergada hasta nuevo aviso.

One Piece revela su mejor escena animada

Y su creador, Eiichiro Oda, comentó en el último número de la revista Weekly shonen jump acerca de la situación que está pasando el mundo por el coronavirus y cómo le afecta emocionalmente.

“Es difícil escribir sobre cualquier cosa con el mundo de esta forma. Estoy rezando por todos desde el fondo de mi corazón”, precisó el autor.

Todo parece indicar que el mangaka pasa por una fuerte carga emocional ante los últimos acontecimientos, y más aún cuando debe cumplir con publicaciones periódicas de sus obras.

Hasta el momento, el manga de One piece continúa saliendo cada semana a pesar de algunas pausas por parte del creador. Sin embargo, el último capítulo del anime de la franquicia sigue sin estrenarse desde el 29 de febrero, debido a que la cadena Tv Tokyo interrumpió la programación para transmitir un evento deportivo.

No obstante, ya está confirmado que la serie animada retomará su emisión habitual a partir de este sábado 21 de marzo, por lo que solo queda esperar para ver que sucederá con las aventuras de Luffy y los Mugiwaras, quienes se encuentran disputando una feroz batalla en el país de Wano.