Apenas -el día de hoy- llegó a su final el manga de Nanatsu no Taizai y ya está confirmado que el dibujante Nakaba Suzuki ya se encuentra trabajando en una nueva obra que estará basada en lo que sucedió años después de la historia de los Pecados Capitales; este nuevo trabajo llevará por nombre “Nanatsu no Taizai: The Four Knights of Apocalypse”.

El anuncio de este nuevo manga se hizo a través de una de las cuenta de twitter de la reconocida revista Shonen Magazine. En este se menciona que la obra de Nanatsu no Taizai contará con una secuela, pero que lamentablemente no hay más información por el momento, así que solo queda esperar a nuevas noticias acerca de esta franquicia que sin duda alguna tiene para más, luego que la historia principal dejara varios huecos argumentales.

A través de las redes sociales ya se venía hablando acerca de una posible continuación del manga, previo a que se hiciera el anuncio de manera oficial. La mayoría de comentarios mencionan que podría tratarse de una historia no tan adelantada, en la que se verá como nuevo protagonista al rey Arthur, acompañado de los hijos de Meliodas y Elizabet, Tristán y de Ban y Elaine, Lancelot, quienes en la leyenda original forman parte de la mesa redonda.

Esta teoría se formuló luego que saliera a la luz una de las primeras obras del mangaka Nakaba Suzuki, que llevó por título Rising Impact. Esta estaba protagonizada por dos jóvenes, Tristán y Lancelot, por lo que se cree que el dibujante aprovechará esta oportunidad para intentarlo una vez más con la historia que lo inició todo. ¿Será que al crecer los hijos de los Pecados Capitales podrán tener un aspecto así?