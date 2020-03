Nanatsu no Taizai se ha convertido en pocos años en uno de los shonen más vistos, llegando a competir con otros que se encuentran en emisión, como son My Hero Academia, Black Clover, One Piece, entre otros. Pese a que en un inicio generó gran polémica por el estilo de animación que se usó, eso no impidió que se siguiera desarrollando la historia que mostraba el inicio de la nueva guerra santa en la que se enfrentan Los Siete Pecados Capitales contra los Diez Mandamientos.

La tercera temporada del anime comenzó el pasado 9 de octubre de 2019 y fue animada por el estudio Deen. Fue programada para tener un total de 24 capítulos, centrándose principalmente en el desarrollo de personajes como Diane, King y Gowther, de quienes no se conocía mucho, para luego dar paso a la guerra santa iniciada por los Diez Mandamientos, liderados por Zeldris, el hermano de Meliodas.

Ahora a tan solo unos días que Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin llegue a su final, se ha confirmado a través de las redes sociales de la revista Shonen Magazine, que el anime contará con una cuarta temporada, esperando que con esta ya se pueda dar por concluida la historia, ya que el manga también culminará esta semana. El anuncio indica que la nueva adaptación animada de la obra del mangaka Nakaba Suzuki podrá ser vista a partir de octubre del presente año.

También se sabe que la nueva temporada llevará por nombre ‘Nanatsu no Taizai: Judgment of Fury. Por el momento no hay mayor información acerca de quienes estarán a cargo de este nuevo anime, pero desde las redes sociales los fanáticos han expresado que no desean que el trabajo se vuelva a dejar en manos del estudio Deen.