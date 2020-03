Como todos los meses, Dragon Ball Super manga presentó su nuevo capítulo. Si eres de los que sigue el anime, te recordamos que en la versión impresa Goku y Vegeta se enfrentan a Moro, ex prisionero de la Patrulla galáctica que busca gobernar el universo.

Tras una primera batalla y dándose cuenta que no podrían vencerlo, Goku y Vegeta salen a entrenar. Episodios después, Moro ya está en la tierra, y con él comienza el caos. En medio de la batalla aparece Kakaroto y ambos dicen que es hora de volver a luchar. Pero la historia no solo ha emocionado a los fans, sino también les ha llamado la atención por una escena en particular.

El usuario de Twitrer @DragonBallSupZ compartió con los usuarios la escena en mención donde vemos, en el caso del manga, a Goku luchar con el aliado de Moro, pero al ver la comparación con el anime, la misma secuencia se dio, pero esta vez protagonizada por Vegeta y el androide 19.

Esta no es la primera vez que Toyotaro usa de ‘inspiración’ una escena ya vista en Dragon Ball o de algún anime o serie. Si hacemos memoria, tiempo atrás los fans quedaron fascinados con un boceto que el magaka hizo y compartió en Twitter.

En ella se puede ver a Goku con una pose de pelea un tanto particular. Más que original, seguidores descubrieron que el artista había usado de base una imagen de Capitán América, proveniente de uno de los cómics de Marvel.