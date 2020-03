Kimetsu no Yaiba: autora de Ranma 1/2 dibuja a personajes con su particular estilo

Kimetsu no Yaiba es uno de esos animes shonen que con el paso del tiempo se ha ido ganando el cariño de miles de fanáticos no solo en Japón, sino también en todo el mundo. Pese a que su primera temporada llegó a su final el año pasado y por el momento aún no hay ninguna confirmación de una nueva adaptación animada, este título se ha logrado mantener como uno de los más populares, llegando a rivalizar con el mejor de la última década, nos referimos a One Piece.

La serie protagonizada por Tanjiro y Nezuko se caracterizó principalmente por sus diseños, que rompían totalmente con la estética que usan otras series, tanto en manga como en anime; por eso es que llamó tanto la atención de los fanáticos otakus. Pero, ¿cómo se verían se cambiaran su estilo?

La autora del manga shojo más popular de todos los tiempos, Ranma 1/2, Rumiko Tokahashi ha publicado a través de sus redes sociales un divertido arte en el que muestra a casi todos los protagonistas de Kimetsu no Yaiba, pero al mismo estilo de Ranma y Akane. El resultado ha sido bastante impresionante.

Kimetsu no Yaiba

Pese a no tener la misma fuerza de los trazos del autor Koyoharu Gotoge, estos nuevos diseños han gustado bastante a todos sus fanáticos en redes sociales, quienes, mientras esperan el estreno de la primera película de Kimetsu no Yaiba, calman sus ansias con estos dibujos hechos con mucho cariño por una mangaka veterana.