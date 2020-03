El manga de Dragon Ball Super continúa publicándose cada mes y está a pocos días de estrenar su nuevo capítulo. Toyotaro, encargado de dibujar la historia escrita por Akira Toriyama, trae algunos spoilers de la siguiente entrega.

A través del sitio web de la franquicia, dragonball.news, se publicaron algunas imágenes donde aparece Goku y algunos de los conocidos guerreros listos para la batalla contra Moro, el nuevo villano de la saga y cuya especialidad es absorber la energía de los demás.

Recordemos que en el episodio anterior de Dragon Ball Super se vio al saiyajin regresando a la Tierra, mientras que sus compañeros luchaban contra los aliados del enemigo, quienes esperan tomar todo el poder del planeta para sus malvados planes.

Según las imágenes publicadas del episodio 58 del manga de Akira Toriyama, titulado “La llegada de Goku”, se ve al protagonista saludando a sus amigos y en especial a Krilin, a quien salvó de las garras de unos oponentes.

Bocetos del manga de Dragon Ball Super manga 58. Créditos: Toyotaro

En otras ilustraciones, el guerrero aparece peleando contra otros rivales poderosos, sin embargo, Moro no sale en ninguna escena revelada, pero eso no significa que no saldrá en todo el capítulo, por lo que solo queda esperar el manga completo de Dragon Ball Super.

En cuanto al anime de la saga, no hay una fecha oficial para el estreno de su segunda temporada. Toei Animation, el estudio encargado de darle vida a la serie, ha decidió mantener reservado su información sobre una posible nueva entrega.