El último capítulo del anime Pokémon 2019 ha dejado con la boca abierta a más de uno de sus seguidores. Luego de una intensa batalla, uno de los compañeros de los protagonistas de esta temporada logró evolucionar.

Se trata de Scorbunny, el primer pokémon que capturó Go. El inicial tipo Fuego de la región Galar fue sometido a una dura prueba en la que tuvo que sacar a relucir su máximo potencial. Así, alcanzó la siguiente fase de su línea evolutiva.

El episodio 17 de Pokémon 2019 liberó su sinopsis la semana anterior. En esta, se lee: “Ash y Go están practicando batallas en el Parque Sakuragi. Entonces aparece Darmanitan, quien provoca a Go y Scorbunny sugiriendo que debería intentar usar un movimiento de tipo fuego. Scorbunny intenta usar Ascuas, pero no es capaz y termina siendo objeto de burlas de Darmanitan. Molesto, comienza a trabajar duro en practicar esta técnica, la cual Go considera inútil ya que Scorbunny puede pelear perfectamente usando sus otros movimientos. Antes de darse cuenta, estas mentalidades opuestas resultan en una pelea entre los dos”.

Mira aquí el momento en el que Scorbunny se convierte en Raboot:

La necesidad de Scorbunny de demostrarle a Go que podía aprender un nuevo movimiento hizo que pudiera evolucionar a Raboot. Los primeros capítulos de esta temporada mostraron que la relación entre entrenador y compañero era bastante significativa, ya que Go renuncia a su promesa de que su primer pokémon fuese Mew para capturar a Scorbunny.

Con la aparición de Raboot en el anime se confirma la veracidad de un nuevo póster de Pokémon 2019 filtrado hace unas semanas. En este, Raboot aparece junto a Go tomando el lugar que ocupaba Scorbunny en la imagen promocional original.