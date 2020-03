El capítulo 17 de Pokémon 2019 fue emotivo para los seguidores del anime. Ya desde hace un tiempo se ha visto marcada la diferencia en los distintos objetivos que sus protagonistas persiguen en esta temporada: mientras que Go busca capturar todos los pokémon posibles y completar la pokédex, Ash sigue su camino para convertirse en un Maestro Pokémon.

Ahora, el último episodio de la serie animada ha marcado un antes y un después para los fanáticos de Pokémon. Scorbunny, el compañero de Go, logró evolucionar a Raboot tras dominar un nuevo movimiento tipo Fuego.

Luego de ser humillado por Darmanitan por no poder usar el movimiento Ascuas, Scorbunny se alejó de su entrenador para tratar de aprender dicha técnica. Al no poder si quiera ser capaz de producir llamas de su interior, patea una piedra y la prende fuego, hecho que Go nota y que lo impulsa a animar a su pokémon a modificar el ataque.

Al enfrentarse en una batalla contra el Equipo Rocket, Go ordena a Scorbunny usar ataque rápido sobre su mismo sitio y así calentar sus patas. Con la temperatura de su cuerpo elevada, el entrenador le lanza una piedra para que el inicial de Galar lo patee y así consigue lanzar por primera vez un movimiento tipo Fuego.

En medio de la euforia, Scorbunny es rodeado por una luz azul, señal inequívoca de la evolución. Ya transformado en Raboot, el pokémon derrota de una vez por todas al Equipo Rocket.

Sin embargo, no todo fue felicidad. Cuando Go se acerca a celebrar con su nuevo Raboot, este lo ignora y camina de largo, dejando sorprendidos a su entrenador, Ash y Pikachu, debido al gran cambio de personalidad que sufrió su compañero.

Ash luchará contra líder de gimnasio, pero importante ausencia preocupa a fanáticos

Por otro lado, Ash Ketchum empezará oficialmente en los próximos episodios su camino para enfrentar a Lionel, el campeón del mundo. Para esto, primero deberá derrotar a una gran cantidad de entrenadores para ganar su derecho de llegar a lo más alto del Torneo Mundial de Pokémon.

Con el fin de escalar en la clasificación del Torneo, Ash enfrentará al líder del gimnasio de la Ciudad Carmín. Sin embargo, no sería el clásico oponente al que ya derrotó en la primera temporada del anime.

Esta es la sinopsis del capítulo 18 de Pokémon 2019: “El objetivo de Ash es enfrentar a Lionel, el mejor Entrenador Pokémon del mundo, por lo que decidió entrar al Campeonato Mundial Pokémon. Su oponente en su memorable primera batalla es Pisces, un entrenador de tipo eléctrico y el líder en funciones del gimnasio de Ciudad Carmín mientras Lt. Surge se encuentra ausente. La batalla 2 contra 2 comienza con una pelea entre Raichu de Pisces y Pikachu de Ash. ¿Cómo será ese combate?”

A pesar de la decepción de los fanáticos por no poder ver un nuevo enfrentamiento entre Lt. Surge y Ash, un detalle les devuelve las esperanzas: el episodio fue escrito por Atsuhiro Tomioka, la misma persona que escribió el legendario combate original entre ambos.