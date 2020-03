‘Haikyuu!!: To the Top’ 4x10: cómo, cuándo y dónde ver el noveno episodio del anime

La cuarta temporada de ‘Haikyuu To the Top’ sigue su camino, luego de varios capítulos en los que se vio como Karasuno entrenaba para enfrentarse a sus rivales, finalmente el momento ha llegado, es hora que el equipo de voley vaya al torneo nacional. Esta nueva entrega viene siendo producida por el estudio Production I.G, todo bajo la supervisión del autor de la obra, el mangaka Haruichi Furudate.

Por el momento se sabe que esta nueva temporada de ‘Haikyuu To the Top’ tendrá un total de 24 capítulos, pero que serán emitidos en dos partes, lo que quiere decir que la primera parte culminará en el episodio 12, para luego tomarse una pausa de entre uno o dos meses. Todos los seguidores de esta obra esperan que en esta ocasión sí se llegue a adaptar todo un campeonato y no se corte como en ocasiones pasadas.

¿Cómo y a qué hora ver Haikyuu!!: To The Top capítulo 10?

Haikyuu!!: To The Top capítulo 10 se estrenará en Japón este viernes 12 de marzo de 2020 a las 23:30 en AT-X, se emitirá posteriormente en Tokyo MX, BS11 y WOWOW. También podrá verse vía streaming en Japón vía dTV, GYAO! y otros servicios como la web de Crunchyroll. A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): viernes 12 de marzo a las 7:30 a. m.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 12 de marzo a las 8:30 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 12 de marzo a las 9:30 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: viernes 12 de marzo a las 10:30 a. m.

Haikyuu: To The Top - Tráiler