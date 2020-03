La temporada de animes 2020 apunta a tener títulos aún más variados que en años anteriores; tal es el caso de Itai No Wa Iya Nano, que se estrenó en febrero.

Esta es una nueva historia isekai que se llevará dentro de un mundo virtual y tiene a una protagonista que prioriza la defensa por sobre todas las cosas.

El décimo capítulo de ‘Itai No Wa Iya Nano’ se emitirá en la tv japonesa este 11 de marzo a las 3.00 a.m. (Hora Local), pero también podrá ser visto en diversas webs, en la tarde.

Conoce todos los detalles de este nuevo estreno anime llamado Itai No Wa Iya Nano

¿Cómo y a qué hora ver Itai No Wa Iya Nano Capítulo 10?

Itai No Wa Iya Nano - capítulo 10 se estrenará en Japón este 11 de marzo de 2020 a las 4.30 a. m. (hora local); en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): miércoles 11 de marzo a las 3.00 a. m.

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: miércoles 11 de marzo a las 4.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: miércoles 11 de marzo a las 4.30 a. m.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: miércoles 11 de marzo a las 5.30 a. m.

Itai No Wa Iya Nano - sinopsis

Honjou Kaede fue invitada por su amiga, Shiromine Risa, a jugar a un VRMMO. No es que odie los videojuegos, pero para Kaede las cosas dolorosas no son algo divertido, por lo que jugar a MMORPG no es lo que más desea.

“¡Eh! ¿El dolor se reduciría si modifico las estadísticas sobre el poder de defensa? Entonces, el único lugar donde puedo colocarlo es aquí, ¿verdad? ¿Correcto? Solidificarlo provoca que los poderes de defensa sean muy fuertes, ¡Allá voy!”, manifiesta.