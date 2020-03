Violet Evergarden: Netflix confirma fecha de llegada de película a su catálogo

En el mes de enero Netflix comunicó a través de sus redes oficiales que la cinta más esperada y popular de la reconocida casa de animación Kyoto Animation, ‘Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll’, llegaría a su catálogo en este 2020; sin embargo no se dio ninguna fecha fija para esto, por lo que los seguidores de esta serie han estado ansiosos esperando nuevas noticias sobre esto.

Finalmente, después de tanta espera, Netflix ha confirmado cuál ha sido la fecha escogida para compartir esta película en su plataforma. Esta podrá ser vista a partir del día 2 de abril de este año. Se ha informado que llegará a todo el mundo tanto en su idioma original, japonés (con subtítulos), como también podrá ser vista en doblaje castellano y latino.

Violet Evergarden

Por el momento, los seguidores que cuenten con el servicio de streaming ya pueden acceder al catálogo y ver que ya está disponible una primera vista previa de ‘Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll’; no obstante, se habilitará el contenido completo a partir del siguiente mes. La sinopsis dice lo siguiente: “Violet Evergarden es requerida como profesora en una escuela femenina para dar clases a Isabella York, heredera de la noble familia York. Ella es pesimista sobre su futuro; a la vez que no siente el menor apego hacia Violet”.

Violet Evergarden

Este largometraje contará una historia que sucede de manera paralela a los eventos que se dieron durante el anime. Es actualmente uno de los más recientes proyectos de la Kyoto Animation, que sigue esforzándose por levantarse de la tragedia que enlutó a todo el mundo de la animación. Pese a esto se sigue trabajando e incluso se ha confirmado que habrá una segunda cinta, aunque por el momento no tiene fecha de estreno.