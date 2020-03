Sin duda algunas la primera temporada de Honzuki no Gekokujou fue considerada como uno de los mejores animes del género isekai del año pasado. La historia, que narra como un joven bibliotecaria muere aplastada por libros y renace en un mundo en donde no existe ningún tipo de textos, se terminó convirtiendo en una de las favoritas de todos los fanáticos, ya que no era el cliché de siempre en el que un héroe debía luchar contra algún rey demonio o algo por el estilo.

A través de la cuenta oficial en Twitter de Honzuki no Gekokujou, se publicó hace unos días el primer póster promocional de lo que será la segunda temporada de este anime, que a diferencia de otras franquicias del mismo género, se destacó por poner como protagonista a una niña, pero con todos los conocimientos de una persona adulta. Por el momento no se ha confirmado cuántos capítulos tendrá la nueva adaptación, aunque sus seguidores ya están a la expectativa, suponiendo que podrían llegar a ser hasta 24.

Tras un largo tiempo, finalmente se ha revelado un nuevo tráiler promocional que nos muestra un poco más de lo que será esta tan esperada segunda temporada que llegará a la pantalla chica este año.

Mira aquí el tráiler de la segunda temporada de Honzuki no Gekokujou

Sinopsis

Urano Motosu es una joven que adora los libros, los ama tanto que decidió volverse bibliotecaria, pero un día tras un fatídico accidente terminó muriendo asfixiada. Su último deseo antes de dejar la vida es que pudiera renacer en un lugar donde pudiera leer mucho, es así que despierta en un nuevo mundo en el cual su nombre es May, pero hay un detalle: los libros no existen, y por eso se propone a crearlos ella misma.