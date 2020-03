Pokémon 2019: Scorbunny de Go podría evolucionar en el siguiente capítulo [VIDEO]

El último capítulo de Pokémon 2019 significó un antes y un después en la historia del popular anime. Luego de muchos intentos, Ash Ketchum logró capturar un pokémon tipo fantasma.

El Gengar que habitaba en el Instituto Sakuragi se unió al equipo del entrenador de Pueblo Paleta cuando este le mostró que podía volver a confiar en los humanos.

Sin embargo, el próximo episodio de la serie también promete ser uno con bastante carga emotiva. Según reveló un avance, observaremos esta vez a Go y su Scorbunny como los protagonistas.

Hace unos días, se reveló que la sinopsis oficial del siguiente capítulo es la siguiente: “Ash y Go están practicando batallas en el Parque Sakuragi. Entonces aparece Darmanitan, quien provoca a Go y Scorbunny sugiriendo que debería intentar usar un movimiento de tipo fuego. Scorbunny intenta usar Ascuas, pero no es capaz y termina siendo objeto de burlas de Darmanitan. Molesto, comienza a trabajar duro en practicar esta técnica, la cual Go considera inútil ya que Scorbunny puede pelear perfectamente usando sus otros movimientos. Antes de darse cuenta, estas mentalidades opuestas resultan en una pelea entre los dos”.

Mira aquí el adelanto del siguiente capítulo de Pokémon 2019:

La imágenes muestran al inicial de la región Galar intentando dominar un ataque de tipo fuego, pero sin éxito. Al ser la burla del Darmanitan de Go, se frustra y huye.

Al sobreexigirse para poder aprender un nuevo movimiento, Scorbunny podría llevar su fuerza al límite, lo que le permitiría evolucionar a Raboot, su siguiente etapa.

Cabe recordar que hace una semana se filtró un nuevo póster de Pokémon 2019 en el que en la posición que era ocupada por Scorbunny aparece Raboot. Con base en esto, los fanáticos creen que este cambio finalmente se dará en el siguiente episodio.

Póster filtrado de Pokémon 2019. Fuente: difusión.

Más noticias

El capítulo titulado ‘¡Scorbunny usa Patada Ígnea!, ¡entrenamiento para el mañana!’ saldrá al aire el próximo domingo 15 de marzo.