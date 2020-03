Este 9 de marzo se lanzó en Japón la edición #15 de la reconocida revista Weekly shonen jump, y junto con esta el tan esperando ranking semanal de popularidad. En esta ocasión, One Piece volvió a su publicación normal, pero no fue suficiente para quitarle el tan querido primer puesto a Kimetsu no Yaiba. Esta semana, Black Clover no participó de la votación porque ha lanzado páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump publica una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos hasta los nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. En esta ocasión Kimetsu no Yaiba se ha quedado con el primer lugar, mientras que One Piece bajó al segundo lugar y no muy de lejos los sigue Dr. Stone.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #15 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump

1. Kimetsu no Yaiba

2. One Piece

3. Dr. Stone

4. Haikyuu

5. My Hero Academia

6. The Promised Neverland

7. Undead Unluck

8. Jujutsu Kaisen

9. Yozakura-san Chi no Daisakusen

10. Yuna de la posada Yuragi

11. Mitama Ghost Security

12. Act-Age

13. Agravity Boys

14. Samurai 8

15. Zipman!!

La semana pasada, la portada estuvo dedicada a Dr. Stone, que celebraba su tercer aniversario. Pero en este nuevo recuento se puede ver a todo color Black Clover, obra del mangaka Yuki Tabata, que cumple su quinto aniversario publicado en la revista Weekly Shonen Jump.