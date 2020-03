My Hero Academia se ha convertido con el paso de los años en uno de los mejores animes y ahora con su tercera temporada en desarrollo se acerca cada vez a uno de sus arcos más importantes. Pero no solo le va bien en la pantalla chica, sino que también ha logrado grandes metas en los cines de Japón y se espera que sea así en todo el mundo.

La última película de este anime que lleva por título My Hero Academia: Heroes Rising fue estrenada en Japón el pasado 20 de diciembre, y en todo ese tiempo ha recolectado más de 10 millones de dólares en taquilla, esto son en América del Norte. Tal éxito de esta segunda cinta de la franquicia ha motivado a que una de las webs más populares y leídas por miles de fanáticos del cine le otorgue una puntuación especial.

Se trata de la página ‘Rotten Tomatoes’, en la que escriben una gama de críticos que no se contienen al momento de expresar lo que piensan en cuanto a una película, y My Hero Academia no ha sido la excepción. A través de su página oficial se ha dado a conocer que esta última cinta protagonizada por Deku y Bakugo ha logrado recolectar un 89% de críticas positivas por parte de los críticos, mientras que tiene hasta un 98% por parte del público en general.

Esto es sin duda alguna un resultado bastante favorable para la franquicia que este mes de marzo llega a los cines de Latinoamérica. La historia de esta segunda entrega de My Hero Academia está ubicada luego de los hechos sucedidos al final de la cuarta temporada, pero lo que no se sabe es si se le incluirá dentro del canon del manga y más.

Mira aquí el tráiler de la película

La película My Hero Academia: Heroes Rising está dirigida por Kenji Nagasaki, mientras que los guiones fueron escritos por Yosuku Kuroda, todo con la supervisión de Kohei Horikoshi. Esta última aventura mostrará a los jóvenes héroes metidos en un gran problema al tener que enfrentarse a un poderoso villano, pero esta vez sin la ayuda de algún profesional.