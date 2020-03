Netflix estrenos: Castlevania y todos los animes que llegan en marzo a la plataforma

Netflix sigue posicionada como una de las mejores plataformas para ver películas, series, anime y más, a pesar de la gran competencia que ha aparecido durante los últimos meses. Es así que, para mantener a su público fiel, cada mes actualiza su catálogo agregando nuevos títulos para todos los gustos. Aquí te comentamos qué animes llegarán este mes.

Entre los estrenos más esperados están varias de las cintas del Studio Ghibli, pero no es lo único que los fanáticos esperan, ya que son una gran cantidad de animes los que serán agregados para el disfrute de sus seguidores.

A continuación, conoce todos los animes que se estrenan en Netflix del 1 al 26 de marzo a través de la plataforma de streaming.

5 de marzo

Castlevania - Temporada 3

23 de marzo

Sol Levante

26 de marzo

7Seeds - Parte 2

Películas de Studio Ghibli

Estas películas fueron agregadas desde el 1 de marzo:

El Viaje de Chihiro

La Princesa Mononoke

La Historia de la Princesa Kaguya

Arrietty y el Mundo de los Diminutos

Nausicaa of the Valley of the Wind

Mis Vecinos los Yamada