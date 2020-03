Este 2 de marzo se lanzó en Japón la edición #14 de la reconocida revista Weekly shonen jump, y junto con esta el tan esperando ranking semanal de popularidad. En esta ocasión muestra a uno de los favoritos manteniendo su lugar. Kimetsu no Yaiba se ha quedado con el primer puesto una vez más, y tras este hay otros títulos que lo siguen muy de cerca.

Cabe resaltar que en esta vez One Piece no participó de la votación ya que estuvo de descanso.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump publica una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos hasta los nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad.

Esta semana Kimetsu no Yaiba aparece ocupando el primer lugar, mientras que no muy de lejos lo sigue en el segundo puesto My Hero Academia, que se encuentra en medio de uno de sus arcos más importantes; y finalmente la gran sorpresa es Mitama Ghost Security, nuevo manga de la jump.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #14 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump

1. Kimetsu no Yaiba

2. My Hero Academia

3. Mitama Ghost Security

4. Jujutsu Kaisen

5. Act-Age

6. Black Clover

7. We Never Learn

8. Agravity Boys

9. Yozakura-san Chi no Daisakusen

10. Yuna de la posada Yuragi

11. Zipman!!

12. Samurai 8

Shonen Jump - Ranking

La semana pasada, la portada estuvo dedicada a One Piece, que estaba promocionando su última colaboración con la reconocida marca de sopas “Hungry Days”, pero en esta ocasión vemos a Dr. Stone, que celebra su tercer aniversario desde que debutó en la Shonen Jump.