Pokémon: la ova perdida de Mewtwo que jamás llegó a Latinoamérica [VIDEO]

Netflix estrenó hace unos días la película ‘Pokémon: Mewtwo Contraataca’, la cual se convirtió rápidamente en una de las producciones más populares de la plataforma de streaming.

La película es un remake de la cinta estrenada en 1999. Sin embargo, pocos conocen la OVA que salió antes de la original, titulada ‘El Origen de Mewtwo’.

Este cortometraje de 10 minutos no salió de Japón por poseer un argumento oscuro, con contenido moral y teológico.

El Origen de Mewtwo también cuenta con temas serios como la clonación y reflexiones sobre la vida y la muerte.

Miles de fanáticos de Pokémon creyeron que en el remake visto en Netflix se incluiría esta OVA, pero lamentablemente no fue animada en 3D, como pasó con la película.

El origen de Mewtwo - radionovela

¿De qué trata el origen de Mewtwo?

El líder del Equipo Rocket, Giovanni, financia la investigación para obtener un clon de Mew y así controlar al Pokémon más poderoso del mundo.

Sin embargo, el científico encargado del proyecto tiene intenciones personales que van más allá de la clonación de Mew.

El Origen de Mewtwo

Después de clonar a Mew, la escena muestra cómo aparece Mewtwo de pequeño. Este se pregunta quién es y dónde está. Es así que Mewtwo se entera que es una copia.

Luego conoce a Amber, con quién comparte momentos agradables, aunque no por mucho tiempo. No obstante, antes que Amber desaparezca, le dice a Mewtwo que no esté triste y que su padre le contó que las lágrimas de los Pokémon están llenas de vida.

En el laboratorio, los científicos ven cómo las señales de vida de Mewtwo se incrementan a causa de la pérdida de Amber y le aplican suero para calmarlo. Es en ese momento en dónde el odio de Mewtwo hacia los humanos empieza.