Pokémon: Mewtwo la película ocupa primer lugar en popularidad de Netflix

Sin duda alguna, las películas clásicas siempre serán la mejor opción. Esto ha quedado demostrado tras el lanzamiento de la más reciente cinta de Pokémon que lleva por título Mewtwo contraataca: Evolución. El film que fue estrenado en los cines de Japón el pasado 12 de Julio del 2019 finalmente ha llegado a este lado del mundo gracias a Netflix.

El estreno de Mewtwo contraataca: Evolución se compartió en el servicio de streaming con motivo de la celebración de lo 24 años de la franquicia. Es así que -tras dos décadas- los fanáticos que crecieron con este icónico anime pudieron disfrutar una vez más de la cinta que los hizo llorar cuando eran pequeños. Ahora dos días después de su estreno, la película se ha logrado posicionar en el top de lo más popular en Perú.

Pokemon

Lo bueno y lo malo de Pokémon: Mewtwo contraataca: Evolución

La película es considerada como un remake, ya que lo que se ha hecho es utilizar el concepto original de la primera cinta estrenada en el año 2000, pero se le ha dado un nuevo aspecto con diseños y animación hechos en CGI. A diferencia de otros films, este trató de respetar los diseños originales de los personajes, dándoles solo ligeros cambios. Lo único criticable acerca de esto es el hecho de que en las escenas en que se los personajes se mojaban, se notaba un aspecto muy plástico; por todo lo demás, está muy bien.

Pokemon

En cuanto a los diálogos, de igual manera se trató de mantener todo lo original hasta donde se pudo, pero con algunas precisiones que no se tuvieron en cuenta en la primera versión. En cuánto al doblaje latino se ha conservado casi todo el cast original de voces con algunas excepciones, ya sea porque el actor de voz ha fallecido o por decisiones de la dirección.

PUEDES VER One Piece: Oda se refirió a rumores sobre su salud y confirma situación médica

La historia es exactamente la misma que se contó la primera vez. Trata sobre el origen de Mewtwo, y la lucha de Ash por demostrarle a esta criatura que tanto humanos como pokémon podían convivir en paz siendo amigos y que las circunstancias en que uno nace no tienen importancia, sino que es lo que uno hace con el don de la vida lo que nos dice quienes somos.

La música fue otro detalle muy trascendental al momento de realizar este remake, pues han conservado casi toda el ost original de la primera cinta; sin embargo, se obvió uno de los temas más importantes en el momento clave, se trató del tema “Tears of life”, que le dio el toque emotivo a la película en el año 2000 y que hizo llorar a más de uno.

‘Tears of life’ (2000)

El tema que se escuchó en este remake fue “The Light of Tears”, que no es mala, pero no trasmite el mismo sentimiento que su antecesora.

‘The Light of Tears’ (2020)