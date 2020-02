El tan esperado arco de los bandidos Mujina ha comenzado y, lamentablemente, no está adaptado de manera fiel al manga, pero esto no ha sido razón para que los fanáticos no lo vean, ya que se trata de la misión más peligrosa de Boruto hasta el momento.

Por el momento se ha visto cómo el equipo de ninjas se ha infiltrado en la cárcel más protegida del mundo ninja, el lugar al que mandan a los peores criminales y de donde nunca nadie ha escapado. Ahí el trío de Konoha deberá encargarse de proteger a una persona que podría ser la clave para atrapar al líder de los criminales.

¿Cómo y a qué hora ver Boruto 146?

Boruto: Naruto Next Generations se estrenará en Japón este domingo 01 de marzo de 2020 a las 4:30 am (hora local). En el mismo horario y día también se podrá ver a través de la web de Crunchyroll.

A continuación mencionamos los países con las respectivas fechas de estreno de Boruto 146:

- Centroamérica (excepto Panamá): Domingo 01 de marzo a las 3:30 AM

- Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Domingo 01 de marzo a las 4:30 AM

- Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Domingo 01 de marzo a las 5:30 AM

- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Domingo 01 de marzo a las 6:30 AM

¿En qué consiste el Arco de los Bandidos Mujina?

El Arco de los Bandidos Mujina es el segundo arco del manga Boruto: Naruto Next Generations, que abarca desde el Capítulo 11 hasta el Capitulo 15. Trata sobre los intentos de capturar al líder de los Bandidos Mujina, Shojoji. Está precedido por el Arco Versus Momoshiki y es sucedido por el Arco de “Ao”.