El pasado 30 de agosto del 2019, uno de los mangas más populares de la revista Weekly Shonen Jump llegó a su inevitable final. Se trata de Shokugeki no Soma, la obra escrita por el mangaka Yuto Tsukuda, quien logró publicar un total de 36 volúmenes. Pero la franquicia aún no le dice adiós a los fanáticos, ya que tiene mucho que contar en su versión animada.

En diciembre del año pasado culminó la cuarta temporada del anime, mostrando el desenlace del enfrentamiento entre la élite de la escuela culinaria Totsuki y los rebeldes liderados por Nakiri Erina. Para sorpresa de quienes no leen el manga, fueron los cocineros del bando de Yukihira Soma quienes se hicieron con la victoria y se convirtieron en los nuevos consejeros.

Desde el final de la cuarta temporada, miles de fanáticos han estado a la espera de nuevas noticias acerca de lo que sería la quinta entrega, ya que hasta el momento solo se había mostrado un primer póster promocional que dejaba ver los nuevos diseños un tanto más crecidos.

Ahora, tras casi 3 meses de espera, la revista Weekly Shonen Jump ha confirmado la fecha de estreno para la quinta temporada de Shokugeki no Soma. El 10 de abril será el día en que el popular anime regrese a las pantallas bajo el nombre de ‘Shokugeki no Soma: Go no Sara’. Esta adaptará el arco de “Blue” que dio final al manga, por lo que se espera que, al igual que en ocasiones anteriores, la serie dure de 24 capítulos a más, porque 12 no serían suficientes para contar en detalle todo lo sucedido.