One Piece: no habrá manga ni anime esta semana

One Piece viene desarrollando en su anime y manga uno de los arcos más importantes de toda su historia.

En la actualidad, el arco argumental de ambas historias está situada en el país de Wano, en donde los Mugiwara deberán enfrentarse a dos poderosos yonkous, Kaido y Big Mom, pero antes de esto se ha revelado el pasado de este lugar, mostrando cómo fue la vida y muerte del samurai que acompañó al rey de los piratas en su tripulación, Kozuki Oden.

En el pasado capítulo 972 del manga de One Piece, se mostró cómo fue el final de la vida de Oden, quien incluso en sus últimos momentos se preocupó por el bienestar de su familia y aliados. Es así que soportó ser hervido en aceite durante una hora, pero esto no fue suficiente para Orochi, quien decidió cambiar el tipo de ejecución; tras esto el samurai recibió un disparo en la frente por parte de Kaido.

Mientras tanto en el capítulo 923 del anime, al fin se han revelado los verdaderos planes del malvado shogun, Orochi. Por otro lado, vemos cómo Luffy tiene que sobrevivir en la prisión, pero mucho más importante, Kaido se entera que una de sus más feroces rivales se acerca hacía Wano, se trata de la yonkou, Big Mom.

Hoy 26 de febrero se deberían de haber publicado los spoilers para el capítulo 973 del manga de One Piece, pero los seguidores han quedado sorprendidos al ver que ninguna de las webs que normalmente suben las primeras capturas hayan publicado nada acerca del tema.

¿Por qué no habrá manga ni anime de One Piece esta semana?

Cómo ya habíamos mencionado, este sábado 29 de febrero y domingo 01 de Marzo no se publicarán el manga ni anime de One Piece respectivamente. Esto es porque el mangaka Eiichiro Oda ha sufrido de una repentina enfermedad que le impidió entregar su trabajo a tiempo, mientras que el anime no será emitido porque en la Tv japonesa se ha programado una serie de espectáculos deportivos.

El capítulo 924 del anime volverá el día sábado 14 de marzo, mientras que el manga volverá a su publicación habitual el próximo 08 de marzo en la reconocida revista de la editorial Shueisha, Weekly Shonen Jump.