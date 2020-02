Pucca: el día que Garu le rompió el corazón a la joven [VIDEO]

Una de las series más recordadas por miles de fanáticos que disfrutaron de su infancia viendo Jetix. Es considerada como una de las mejores colaboraciones de animación realizadas entre Canada y Corea creada por Kirsten Newlands y Lori Lozinski, que fue emitida entre los años 2006 y 2008.

Esta producción animada contaba la historia de Pucca una niña de 11 años que estaba enamorada de Garu, un ninja de 13 años que durante casi toda la serie no dijo palabra alguna. Con un trama bastante simple, en la que la chica buscaba a toda costa ganarse el corazón de su amado, es que llegó a tener hasta 2 temporadas con más de 100 capítulos.

Pero no todo fue felicidad, ya que los seguidores más fieles de esta serie recuerdan uno de los momentos más complicados que le tocó vivir a la pareja, y es que en el capítulo 23 de la segunda temporada que llevó por título No me quiere, se vio como le rompían el corazón a Pucca después de tanto luchar por ganar el corazón de Garu.

El episodio comenzó mostrando a Ring Ring presumiendo de tenerlo todo, pero entonces le recuerdan que no tiene un novio y Pucca sí. Tras esto de un momento a otro se ve a Garu con la chica besándose, lo que genera la ira de la protagonista. Nadie entiende lo que está pasando, las cosas llegan hasta el extremo de convocar a una boda, pero ahí se revela que en realidad alguien más se estaba haciendo pasar por el ninja.

Mira aquí el capítulo completo

Tras una intensa batalla en la que Pucca usó algo muy parecido al ‘ultrainstinto’, es que las cosas en el pueblo se calman y todos felices como siempre.